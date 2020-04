Wechselnd bewölkt mit Regenschauern

Das Wetter am Wochenende: Sonne und Wolken. Heute Abend ist höchstens ganz vereinzelt ein Regenschauer möglich, morgen Nachmittag/Abend ist die Wahrscheinlichkeit dafür etwas größer. Jeder Regentropfen ist willkommen, die bisherige Niederschlagsbilanz im April: -90 % zu "normal“. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 25, 2020

Der Sonntag verläuft mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag vergrößern sich die Quellwolken und es kann zu Regenschauern und Gewittern kommen. Das Hoch wird etwas schwächer und damit steigt die Schauerneigung im Tagesverlauf an. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 18 bis 24 Grad.Der Montag wird sonnig, gegen Abend hin kann es aber wieder zu Schauern kommen. Der Dienstag verläuft bewölkt und in der Nacht auf Mittwoch sind weit verbreitete Regenschauer möglich. Im Verlauf des Mittwochs klingen die Niederschläge wieder ab.

stol