Wegen gesunkener Nachfrage: Beide Teststationen in Brixen schließen

Aufgrund der stark gesunkenen Nachfrage an den von der Gemeinde eingerichteten Teststationen, hat die Gemeindeverwaltung entschieden, die Teststation in der Universität und in der Berufsschule Tschuggmall am kommenden Freitag, 11. Juni, zu schließen. In den Apotheken in Brixen wird weiterhin der kostenlose Nasenflügeltest angeboten.