„Weihnachtsfest nicht mit Konsumismus verwechseln“

Zahlreiche Gläubige versammelten sich am Petersplatz. - Foto: © ANSA / FABIO FRUSTACI

Er appellierte an die Christen, Weihnachten „mit Schlichtheit und ohne Verschwendungen“ zu feiern und dabei in das Fest all jene Personen einzubinden, die einsam sind.Zugleich richtete der Papst einen Aufruf für den Frieden. Ausdrücklich erinnerte er an die Konflikte in Israel, Palästina und in der Ukraine. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gedachte all jener Menschen, die unter Armut, Hunger und Versklavung leiden.Im Petersdom in Rom begeht Papst Franziskus am Sonntag die traditionelle Christmette. Wie schon in den vergangenen Jahren beginnt sie bereits um 19.30 Uhr. Am Montag verkündet der Heilige Vater von der Loggia des Petersdoms aus seine Weihnachtsbotschaft und erteilt den traditionellen Segen Urbi et Orbi.