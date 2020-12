„Weiße Weihnacht“ in (fast) ganz Südtirol

Vor allem in den höheren Lagen ist und bleibt es laut Peterlin winterlich: vom Obervinschgau über das Sarntal, das Wipptal und Brixen bis in das Pustertal dürfen sich die Bewohner auf „Weiße Weihnacht“ nach den Träumen von Bing Crosby freuen – immerhin laut Berechnungen des Wetterexperten fast 300.000 Südtiroler.Ganz anders sieht es im Süden des Landes aus: Bereits zum 11. Mal in Folge – seit 2009 – müssen Bozen und Meran sowie Überetsch und Unterland auf Schnee am Heiligen Abend verzichten.„Hier hat das klassische Weihnachtstauwetter zugeschlagen: In den kommenden Tagen bis Heilig Abend sind die Temperaturen im Süden relativ mild“, so Peterlin.Erst am Christtag erreicht uns dann wieder eine Kaltfront, in höheren Lagen sinken die Temperaturen um bis zu 10 Grad Celsius.Dann gibt es vor allem in den nördlichen Landesteilen auch wieder etwas Niederschlag in Form von Regen und Schnee, „aber nicht viel“. Im Süden bleibt es in dieser Woche trocken.Gibt es dort wenigstens ein „weißes Silvester“?„Das ist jetzt noch etwas früh zu sagen“, so Peterlin. Ganz auszuschließen sei es aber nicht.

liz