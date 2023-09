Weißes Kreuz nun auch mit E-Bikes im Einsatz

Ausgestattet sind die Fahrräder mit dem kompletten Zubehör eines Rettungsrucksackes inklusive halbautomatischem Defibrillator.

Einsatz vor allem bei Sportveranstaltungen

Für diesen Dienst stehen ab sofort 2 Elektrofahrräder der letzten Generation zur Verfügung, die aufgrund ihrer Akkuleistung einen 8-stündigen Dienst ermöglichen. Ausgestattet sind die Fahrräder mit dem kompletten Zubehör eines Rettungsrucksackes inklusive halbautomatischem Defibrillator. Damit kann eine adäquate und umfangreiche Notfallversorgung gewährleistet werden.Bei den Fahrern selbst handelt es sich um ausgebildete Rettungssanitäter mit sportlichem Hintergrund. Diese werden jeweils aus der Sektion rekrutiert, in deren Einzugsgebiet der Sanitätsdienst stattfinden soll. „Denn neben den grundsätzlichen Voraussetzungen wie rettungsdienstliches Wissen in Theorie und Praxis sowie körperlichen Fitness und Ausdauer, sind auch die Ortskenntnisse wesentlich“, bestätigt Direktor Ivo Bonamico.Der Einsatz der E-Bikes bietet für die Sanitätsdienste des Weißen Kreuzes eine wertvolle Ergänzung: neben den mobilen Ambulatorien, Krankenwagen und Motorradstaffel steht mit den Fahrrädern eine weitere flexible und umweltfreundliche Einheit zur Verfügung.Eingesetzt wird sie bei den verschiedenen Sportveranstaltungen im ganzen Land und immer dort, wo ein Rettungswagen aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit oder großer Besucherströme den Einsatzort nicht sofort erreichen kann.„Der Radtag am Stilfser Joch war deshalb der passende Anlass, unsere Fahrräder das erste Mal in Dienst zu stellen. Unsere Mitarbeiter haben viele positive Rückmeldungen von den Teilnehmern erhalten und auch von einsatztechnischer Seite haben sich unsere E-Bikes bewährt“, bestätigt Präsidentin Siri.