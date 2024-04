Luciano Im<?TrFug?>perio Stevanella - Foto: © Landesfeuerwehrverband

An der groß angelegten Suchaktion im Unterland beteiligten sich unter anderem Freiwillige Feuerwehren des Bezirks Unterland, Wasserrettung und Landesfeuerwehrverband.Am Vormittag wurde intensiv nach dem seit 4. April abgängigen 82-jährigen Bozner Luciano Imperio Stevanella gesucht, sowohl in der Etsch als auch am Land.Die Suche musste einmal mehr ergebnislos abgebrochen werden.Der 82-Jährige gilt seit Donnerstagabend als vermisst .Er war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einer dunklen Hose und einer rötlichen Jacke bekleidet. Angesichts der milden Temperaturen am Tag des Verschwindens ist es möglich, dass er seine Jacke ausgezogen hatte.