Weitere 2 Corona-Fälle an Südtirols Bildungseinrichtungen

Die beiden neuen Fälle wurden am Samstagnachmittags bekannt.Demnach ist bereits zum zweiten Mal ein Kind in der Grundschule Steinegg „Stephan Schroffenegger“ positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Gesundheitsbehörde hat daraufhin für die 10 Schüler der Klasse sowie für eine Lehrperson die Quarantäne angeordnet.Positiv auf das Coronavirus getestet wurde zudem eine Schülerin oder ein Schüler der Wirtschaftsfachoberschule (WFO) in Innichen. Die Gesundheitsbehörde hat die Kontaktpersonen-Nachverfolgung gestartet und klärt das Umfeld des bestätigten COVID-19-Falls ab, um etwaige Quarantänemaßnahmen zu erlassen. Weitere Schritte stimmt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit der Schulleitung und den Betroffenen ab.

lpa