Italien: Weitere Hürden für Leihmutterschaft

Italien will weitere Schritte zur Bekämpfung der Leihmutterschaft unternehmen. Der Justizausschuss der Abgeordnetenkammer hat am Donnerstag den Grundtext eines Gesetzes angenommen, in dem vorgeschlagen wird, Leihmutterschaft dem Universalitätsprinzip zu unterziehen. Damit soll Leihmutterschaft als Verbrechen eingestuft werden, das verfolgt werden soll, selbst wenn es von italienischen Staatsbürgern im Ausland verübt wurde.