Welcher Pizza-Typ sind Sie?

Ganz klassisch mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum, modern interpretiert mit Feigen und Brie oder durchgeknallt mit Schoko-Bananen-Belag – Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Oder doch!? Wie mutig sind Sie, wenn es um Pizza geht? Was halten Sie von der amerikanischen Pizza? Und gibt es tatsächlich Pizza-Muffel in Südtirol? Wir möchten es gerne wissen.Beantworten Sie bitte die untenstehenden Fragen! Das Ergebnis wird auf Südtirol Online sowie am 3. Juni im „Dolomiten“-Extra „Genießen in Südtirol“ veröffentlicht.