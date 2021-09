Welschnofen: Deutscher Motorradfahrer schwer verletzt

Der Mann war um 9.30 Uhr taleinwärts ins Eggental unterwegs. Ungefähr auf der Höhe des Gasthofs „Löwen“ in Welschnofen stürzte er. Laut Zeugen soll sich das Motorrad in der Luft um die eigene Achse gedreht haben.Der Fahrer erlitt ein Becken- und Thoraxtrauma: Seine Verletzungen sind schwer. Andere Personen waren nicht am Unfall beteiligt.Die Ortspolizei Karneid ist mit den Erhebungen zum Unfallhergang betraut. Der verletzte Fahrer wurde vom Team des Notarzthubschraubers Pelikan 1 und des Weißen Kreuzes Welschnofen versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

kn