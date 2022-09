Welschnofen: Polizisten-Attrappe gestohlen – Rückgabe gefordert

Gestohlen wurde die Polizisten-Attrappe, die von der Gemeinde in der Karerseestraße aufgestellt worden war, in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht.Wie der Welschnofner Bürgermeister Markus Dejori auf Facebook mitteilt, hätte der Dieb dabei einen derartigen Lärm verursacht, dass Anrainer den Vorfall bemerkten und den Verantwortlichen eindeutig erkennen konnten.Dieser Personen drohen nun Konsequenzen: Sollte das Diebesgut nicht zurückgebracht werden, will Bürgermeister Dejori den Diebstahl bei den Behörden melden.