Welt-Autismus-Tag: „Mosaic“ hilft Betroffenen

„Mosaic“ wurde vor 8 Jahren ins Leben gerufen

27 Kinder und Jugendliche werden derzeit betreut

„Die Diagnose ,Autismus-Spektrum-Störung‘ ist nicht nur eine Herausforderung für das betroffene Kind, sondern für die ganze Familie. Unser Ziel ist es, die Eltern ein Stück weit zu entlasten und den Kindern bzw. Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihren Alltag möglichst selbständig zu bewältigen“, sagt Kathrine Rydberg, die Leiterin der sozialpädagogischen Tagesförderstätte Mosaic, welche die Caritas für Kinder und Jugendliche im autistischen Spektrum in Meran im Auftrag der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt und in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Autós führt.„Eine der größten Herausforderungen für Eltern ist es erst einmal, die Diagnose, sprich die Andersartigkeit ihres Kindes anzunehmen und zu akzeptieren. Das ist oft nicht leicht, weil das Unwissen, aber auch die Vorurteile in der Gesellschaft diesbezüglich leider noch vorhanden sind. Und dann machen sich Eltern vor allem Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder“, sagt Rydberg.Um die Eltern bei der Organisation des Alltages zu entlasten, die betroffenen Kinder und Jugendlichen aber auch in Richtung Selbständigkeit hin zu fördern, wurde vor rund 8 Jahren die sozialpädagogische Tagesförderstätte Mosaic ins Leben gerufen.„Hier können Eltern ihre Verantwortung für einige Stunden beruhigt abgeben und zwar an fachkundige Begleiter. Die Kinder begegnen anderen betroffenen Kindern, erlernen durch den Austausch spezifische Handlungsmöglichkeiten in Alltagssituationen und konkrete Methoden und Strukturierungsmaßnahmen, um ihr Leben möglichst selbständig meistern zu können“, so Rydberg.Eltern rät sie grundsätzlich, sich mit der Diagnose, dem Autismus-Spektrum, auseinanderzusetzen: „Zuallererst aber sollten Eltern immer das Kind mit seiner Persönlichkeit sehen.“In der sozialpädagogischen Tagesförderstätte Mosaic in Meran werden von der Caritas derzeit 27 Kinder und Jugendliche betreut, 4 davon besuchen die Kleinkindgruppe Mosaic-Mini für 3- bis 6-Jährige.Die anderen sind zwischen 6 und 21 Jahre alt und werden in Gruppen aufgeteilt, die unter der Woche immer Nachmittags und auch am Samstag den ganzen Tag über von geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet werden. Auch an schulfreien Tagen ist Mosaic offen und im Sommer machen die Kinder und Jugendlichen bei „Sommer aktiv“, dem Ferienbetreuungsangebot der Caritas, in Meran mit.