Wenn geliebte Menschen verschwinden, was tun? Das sagt die Psychologin

Sabine Cagol (43) ist seit 2019 Präsidentin der Südtiroler Psychologenkammer. - Foto: © SILBERSALZ.photo

Hier gibt es Hilfe

Sabine Cagol: Das ist nicht einfach. Vor allem für die Angehörigen ist diese Ungewissheit schwierig. Zuallererst ist es entscheidend, dass alles unternommen wird, um die vermisste Person zu finden.Cagol: Man kann nicht wirklich helfen. Man kann nur weitersuchen, bis man die Person gefunden hat. Die Angehörigen können sich sonst leider nie entspannen. Es ist leichter für Angehörige, den Tod einer geliebten Person zu verarbeiten als ein Verschwinden – so schlimm das auch klingen mag. Solange die Ungewissheit bleibt, kann man nicht abschließen. Solange es noch Hoffnung gibt…Cagol: Es wird immer eine Belastung bleiben, solange die Person nicht gefunden wurde. Die Angehörigen bleiben hin- und hergerissen: Einerseits haben sie noch Hoffnung, andererseits glauben sie nicht mehr an ein Wiedersehen. Deswegen ist es auch bei Todesfällen so wichtig, dass man sich mit einer Beerdigung verabschiedet. Das ist ein Teil der Verarbeitung: Man begreift, dass der Mensch nicht mehr da ist. Wir therapieren zwar Angehörige von vermissten Personen mit Ritualen, mit denen man lernt abzuschließen, aber solche Behandlungen bleiben schwierig.24.369 Meldungen über das Verschwinden von Personen sind 2022 in Italien gemacht worden: durchschnittlich 67 pro Tag. Das sind 26,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Da waren es 19.269. In 82 Prozent der Fälle gingen die Betroffenen aus freien Stücken fort. 0,22 Prozent der Meldungen betreffen Opfer möglicher Straftaten. Über die Zahlen aus dem Jahresbericht des Regierungsbeauftragten für für vermisste Personen hat STOL berichtet. Als beste Anlaufstellen für Menschen, die psychische Schwierigkeiten haben oder an Depressionen leiden, gelten Hausärzte, Zentren Psychischer Gesundheit und Psychologische Dienste, aber auch privat praktizierende Psychiater, Psychotherapeuten und Lebensberater.In Notfällen, die mit schwerer Erkrankung oder Suizidgefahr verknüpft sind, soll man sich an die Notfallnummer 112 oder an die Ersten Hilfen der Krankenhäuser von Bozen, Meran, Brixen und Bruneck wenden. Dort besteht rund um die Uhr ein psychiatrischer Bereitschaftsdienst.Ein Netzwerk der Beratung im Vorfeld besteht auch. Die „Telefonseelsorge“ der Caritas (0471 052052), „telefono amico“ (02 23272327) und „Young and direct“ (0471 1551551) stellen wertvolle Anlaufstellen und Gesprächspartner in seelischen Krisen dar.Selbsthilfegruppen für Betroffene werden von der Vereinigung „Lichtung/Girasole“, (0474 530266), im ganzen Land angeboten. Angehörigengruppen können beim Verein „Ariadne“, (0471 260303), kontaktiert werden.