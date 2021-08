Wenn Lehrpersonen die Impfung verweigern: Was will das Land tun?

Noch in dieser Woche dürfte die Regierung in Rom die Impfpflicht für alle Lehrpersonen beschließen. Was soll dann mit jenen Lehrerinnen und Lehrern passieren, die sich nicht impfen lassen? Während der Staat sogar auf die Suspendierung vom Dienst setzt, will das Land eine „sanftere“ Linie fahren. + Von Stephan Pfeifhofer