West-Nil-Virus: Drastischer Anstieg der Fälle in Italien

Die Zahl der Fälle des West-Nil-Virus ist in Italien in den vergangenen 7 Tagen um 53 Prozent gestiegen. In der vergangenen Woche sind 4 Menschen an der Infektion gestorben. + von Micaela Taroni