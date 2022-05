WHO: Weltweit 15 Millionen Menschen an Corona gestorben

Diese Zahlen würden nachdenklich stimmen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag. Dies würde nicht nur zeigen, welche gewaltigen Auswirkungen die Pandemie hat, sondern auch, dass es viele Länder weltweit gebe, die in ein besseres und widerstandsfähigeres Gesundheitssystem investieren müssten.Laut WHO konzentrieren sich die meisten Corona-Todesfälle (84 Prozent) auf Südostasien, Europa und Amerika.Männer sind stärker betroffen (57 Prozent) als Frauen (43 Prozent) und ältere Menschen sterben häufiger als jüngere an Corona. In Südtirol starben bislang 1464 Personen an einer Corona-Erkrankung.