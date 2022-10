Wie Naturmuseen Ressourcen besser nutzen wollen

Klimawandel, der Verlust der Biodiversität, die Corona-Pandemie und nun auch die Gas- und Energiekrise: Auch die Museen - und erst recht die Naturmuseen - wollen sich die Frage stellen, wie sie selbst nachhaltiger „leben“ und arbeiten können.Wie können sie vom Klimakiller zum Vorreiter werden? Wie kann Nachhaltigkeit im Museum gelingen? Zum anderen sind Museen auch Bildungsorte und wollen das auch zukünftig sein, Orte, die Freude und gleichzeitig kompetent machen. Das Stichwort hierfür ist „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und damit auch Thema der vom Naturmuseum Südtirol organisierten Herbsttagung der Fachgruppe Naturwissenschaftliche Museen des Deutschen Museumsbundes, die am kommenden Donnerstag, 6. Oktober und Freitag, 7. Oktober im Auditorium der Eurac in Bozen stattfindet.Über 100 aus dem deutschsprachigen Raum kommende Fachleute aus den Bereichen der Museumsleitung, Ausstellungen, Vermittlung und Inklusion, Nachhaltigkeit, Gebäudemanagement und Informationstechnik, Biologie, Umwelt- und Geowissenschaften tauschen sich dabei in Sachen Nachhaltigkeit aus und beraten darüber, wie sie Energie sparen und nachhaltig programmieren können, welche umweltschonenden Materialien sie verwenden, wie sie nachhaltig Nachhaltigkeit vermitteln können und wie die Museen insgesamt sogar eine Vorreiterrolle einnehmen können.„Auch die Tagung selbst soll möglichst ressourcenschonend ausgeführt werden und nachhaltig wirken“, meinen der Direktor des Naturmuseums Südtirol David Gruber und die Fachgruppensprecherin der Naturwissenschaftlichen Museen im Deutschen Museumsbund Claudia Kamcke. „So reisen die Fachleute mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Fahrgemeinschaften an bzw. nehmen digital an der Tagung teil.“Den Abschluss der Tagung bilden am Samstag, 8. Oktober Exkursionen ins UNESCO-Welterbe der Dolomiten – dem Geoparc Bletterbach, zur Sternwarte Max Valier und zum Planetarium Südtirol in Gummer und am Sonntag, 9. Oktober der Besuch des Natur- und des Archäologiemuseums.