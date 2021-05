Wieder 3800 Impfdosen in Bozen angekommen

Die Sonderlieferung der SDA der Poste Italiane enthielt diesmal 2500 Impfdosen der Marke AstraZeneca sowie 1300 Impfdosen von Johnson&Johnson.Auch diesmal wurde der Transport vom Militär begleitet. Insgesamt wurden am heutigen Freitag mit 28 Lastwägen 327.700 Impfdosen der beiden Hersteller ins Aostatal, in den Piemont, nach Ligurien, in die Lombardei, in den Veneto, nach Südtirol und ins Trentino, nach Friaul Julisch-Venetien, die Emilia-Romagna, in die Toskana, nach Abruzzen, Apulien, Kalabrien und Sizilien gebracht.

stol