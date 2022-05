In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 578 PCR-Tests untersucht und dabei 14 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 536 positive Antigentests. 3 Tote gibt es zu beklagen.

Wieder 3 Corona-Tote in Südtirol

Die 7-Tage-Inzidenz liegt wieder auf 402. Am Vortag war sie etwas niedriger gewesen: 400. - Foto: © APA/AFP/Centers for Disease Control and Prevention/Alissa ECKERT / ALISSA ECKERT