Wieder ein Feuer in Prad: Lagerhalle steht in Flammen

Die Alarmierung erfolgte um kurz vor 3.30 Uhr: In einer Lagerhalle für Obstkisten in Prad war ein Brand ausgebrochen.Mit schwerem Atemschutzgerät begannen die Wehrmänner umgehend mit den Löscharbeiten und konnten so verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergriffen. Zahlreiche Obstkisten sowie ein Gabelstapler wurden allerdings ein Raub der Flammen. Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Berufsfeuerwehr Bozen sowie die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Prad , Glurns, Eyrs, Tschengls, Mals, Schluderns und Lichtenberg sowie das Weiße Kreuz.Genau vor einer Woche ist es in Prad ebenfalls zu einem Brandeinsatz mehrerer Feuerwehren gekommen: Ein Holzschuppen im Ortskern hatte Feuer gefangen.