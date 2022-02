Wieder Feuer in Prad: Böschung brennt

Am Montagnachmittag war es eine Böschung nahe der Industriezone. Die Sorge, dass das Feuer auf Gebäude und empfindliche technische Anlagen übergreifen könnte, war groß.Die Freiwillige Feuerwehr hatte alle Mühe, die Flammen zu löschen, weil böenartiger Wind wehte.Der Verdacht steht im Raum, dass die Brände auf einen oder mehrere Brandstifter zurückzuführen sein könnten. In Prad ist man in erhöhter Alarmbereitschaft deswegen.

