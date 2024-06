Wild-West-Nacht in Meran: Einbrüche in mindestens 5 Geschäften – VIDEO

200 Euro aus Bäckerei entwendet

Scheiben in weiteren Geschäften zerborsten

In der Nacht auf Donnerstag waren Kriminelle im Meraner Stadtzentrum unterwegs. Wie die Carabinieri auf Anfrage bestätigten, kam es in der Filiale der Bäckerei „Ultnerbrot“ in der Freiheitsstraße sowie bei „Tito Speck“ in der Laubengasse zu Einbrüchen.Demnach hatten Unbekannte in der Nacht die Glastür zur Bäckerei zerborsten und rund 200 Euro aus der Kasse geholt.Dieselbe Vorgehensweise in weiteren Geschäften im Meraner Stadtzentrum, darunter auch „Tito Speck“.Dort hätten die Einbrecher jedoch laut Carabinieri keine Beute gemacht. Der Handels- und Dienstleistungsverband hds meldete überdies weitere Mitglieder, die den Einbrechern in der Nacht auf Donnerstag zum Opfer fielen.So sollen Unbekannte auch bei „Athesia“, in die Pizzeria Hellweger, sowie ins Lederwarengeschäft „Nova“ eingebrochen haben.Ob in allen betroffenen Betrieben etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Der Sachschaden ist jedenfalls beträchtlich.Anzeige zu erstatten sei wichtig und beweise Zivilcourage, unterstreicht Hauptmann Simone Pellecchia, Kommandant der Carabinieri-Kompanie Meran „Ich möchte nochmals dazu aufrufen, Alarmanlagen einzubauen und diese mit den Carabinieri zu verbinden“, lautet sein Appell.„Alarmanlagen einzubauen ist eine Investition in mehr Sicherheit, sie mit den Carabinieri zu verbinden ist kostenlos. Damit können wir bei Einbrüchen rasch ausrücken und haben die Möglichkeit, die Kriminellen auf frischer Tat zu ertappen“, so Pellecchia.Die Carabinieri haben die Erhebungen zu den Einbrüchen aufgenommen und überprüfen die Aufnahmen der Überwachungskameras im Stadtzentrum.