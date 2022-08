Wildbachverbauung räumt Trafoierfernerbach nach Murgang frei

„Gegen 14.15 Uhr sind am gestrigen Donnerstag mit einem Murgang im Pleißerbach rund 15.000 bis 20.000 Kubikmeter Geschiebematerial abgegangen und haben einen Rückstau im Trafoierfernerbach in der Gemeinde Stilfs erzeugt“, berichtet der Direktor des Landesamtes für Wildbach- und Lawinenverbauung West Peter Egger.Vorarbeiter Florian Hofer hat umgehend einen Bagger organisiert, der das Bachbett des Trafoierfernerbachs noch am Abend vom Geschiebematerial befreit und somit die Hochwassersicherheit wiederhergestellt hat. Bereits am 23. Juli war an derselben Stelle ein Murgang erfolgt, wo der Pleißerbach in den Trafoierfernerbach mündet.