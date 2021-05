Wo in Südtirol ist die Corona-Inzidenz am höchsten?

Die 7-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der landesweite Inzidenz-Wert liegt in Südtirol derzeit bei 74. Doch die Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden sind enorm. Wo in unserem Land ist die Corona-Inzidenz am höchsten und wo am niedrigsten? In unserer Infografik sehen Sie die aktuellen Werte aller Südtiroler Gemeinden sowie den Unterschied zu vergangener Woche.