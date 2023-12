Wochenende: Sonne und einige Schneeschauer

So geht es weiter

Der heutigen Feiertag verlief bedeckt und die Sonne kam nur selten zum Vorschein. Vor allem auf den Bergen gab es ein paar Schneeflocken. Die Höchsttemperaturen lagen zwischen 0 Grad in Bruneck und 4 Grad in Bozen.Am morgigen Samstag lockern die Wolken rasch auf und es wird recht sonnig, bevor es am Nachmittag wieder zuzieht. In der Nacht auf Sonntag sind vor allem im Norden ein paar Schneeschauer zu erwarten. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 3 Grad im Pustertal bis 7 Grad im Unterland.Am Sonntag ist es im Norden Südtirols leicht wechselhaft, in der ersten Tageshälfte ist am Alpenhauptkamm leichter Schneefall möglich. Richtung Süden überwiegt voraussichtlich der Sonnenschein.Der Montag ist in den nördlichen Landesteilen oft unbeständig mit etwas Schneefall. Richtung Süden bleibt es großteils trocken und es wird zeitweise sonnig.Ähnlich wird es am Dienstag: An der Grenze zu Nordtirol weiterhin unbeständig mit etwas Regen und Schneefall, im Süden freundlicher. Am Mittwoch geht es mit vielen Wolken weiter und voraussichtlich sind auch ein paar Niederschläge dabei.