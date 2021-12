Wocheninzidenz in Südtirol sinkt erstmals wieder

Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern ist leicht rückläufig - 97 Covid-Patienten werden derzeit behandelt, davon 17 intensivmedizinisch. Weitere 41 infizierte Patienten liegen in Privatkliniken, das sind 25 weniger als noch am Freitag.Ob man schon von einer Trendumkehr sprechen kann, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Derweil plant die italienische Regierung schärfere Corona-Regeln noch vor Weihnachten , um eine weitere Ausbreitung der sehr ansteckenden Omikron-Variante in Italien zu verhindern.So könnte Regierungschef Mario Draghi bereits am 23. Dezember die Verpflichtung einführen, dass geimpfte Personen auch einen negativen Test vorweisen müssen, um Zugang zu stark besuchten Orten wie Diskotheken und Stadien zu erhalten.Negative Tests könnten auch für den Zutritt zu Kinos und Theatern verlangt werden.Auch steht eine allgemeine Impfpflicht für alle Beschäftigten im Raum.

sor