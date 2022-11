Wölfe greifen niemals Menschen an? Diese Zahlen beweisen das Gegenteil

Auch in Südtirol werden Wölfe immer öfter in der Nähe von bewohnten Gebieten gesehen. Alles kein Problem? Eine Studie zeigt, dass die Tiere keineswegs so harmlos sind wie oft behauptet wird. - Foto: © Shutterstock / shutterstock