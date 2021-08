Wohnungsbrand in Bozen – Person gerettet

Gegen 23 Uhr alarmierten Passanten die Berufsfeuerwehr von Bozen: Sie hatten aufsteigenden Rauch aus einer Wohnung in der Dalmatienstraße bemerkt. Die eintreffenden Wehrleute nahmen sofort die Löscharbeiten auf und gelangten über die Steckleiter an den Brandherd im dritten Obergeschoss des Wohngebäudes.Ein 45-jähriger Mann wurde in der verrauchten Wohnung aufgefunden und wiederum über die Leiter in Sicherheit gebracht, erstversorgt und den dann eintreffenden Rettungskräften übergeben. Im Einsatz standen außerdem Kräfte der Staatspolizei.

