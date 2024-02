Wohnungsbrand in Bozen: Viel Rauch und Schrecken

Wohnung unbewohnbar

Die Wehrleute waren sofort zur Stelle. - Foto: © VVF BZ - BFBZ

Der Alarm ging am Samstag gegen 14.35 Uhr bei der Berufsfeuerwehr in Bozen ein. Die Wehrleute rückten sofort aus.Unter schwerem Atemschutz betraten sie das Gebäude und lokalisierten den Brand: Eine Küche im ersten Stock des Kondominiums oberhalb einer Bar, die von Chinesen geführt wird, hatte aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Sofort begannen die Wehrleute mit den Löscharbeiten.Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und die Räumlichkeiten anschließend belüftet werden. Da die Wohnung durch den Brand aber unbewohnbar geworden ist, wurde der Zuständige des Gemeindezivilschutzes vor Ort gerufen, der sich um eine Notunterkunft für die betroffenen Personen kümmert.Auch andere Wohnungen im Haus wurden in Mitleidenschaft gezogen. Betroffen waren insgesamt 20 Bewohner. Zum Zeitpunkt des Brandes stand die besagte Wohnung leer.Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Gries, der Rettungsdienst sowie eine Streife der Ortspolizei.