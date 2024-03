Haben gestern am Sitz in der Gerstburg in Bozen das Gerichtsjahr 2024 eröffnet (v on links): Die Richter am Verwaltungsgericht Andrea Sacchetti, Stephan Beikircher, Edith Engl, Präsidentin Lorenza Pantozzi Lerjefors, Margit Falk Ebner, Alda Dellantonio, Michele Menestrina und Fabrizio Cavallar. DLife/LO