Wolkenstein: Lokal zum 3. Mal in diesem Jahr wegen Corona-Verstößen bestraft

Die Carabinieri von St. Ulrich haben in Wolkenstein in Gröden in der vergangenen Nacht ein Lokal geschlossen, in dem bereits zum dritten Mal in diesem Jahr Verstöße gegen die aktuell geltenden Maßnahmen gegen das Coronavirus festgestellt wurden.