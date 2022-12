Wünschewagen: Seit 5 Jahren unterwegs

„Für jede Spende dankbar“

Über 300 schwerkranken Menschen konnte der Wünschewagen bereits eine große Freude bereiten. - Foto: © Unbekannt

„Voll in Fahrt“

Infos zum Wünschewagen

Mit mehr als 300 erfüllten Wünschen von schwerkranken Menschen kann das Wünschewagen-Team auf ein ereignisreiches halbes Jahrzehnt zurückblicken. „Die längste Fahrt mit knapp 3300 Kilometern führte nach Sizilien, die kürzeste war innerhalb von Bozen nötig, sie war nur 5 Kilometer lang“, sagt Präsidentin Siri.„Im Durchschnitt wurden bei jeder Fahrt 294 Kilometer zurückgelegt. Die meisten Ziele der Wunschfahrten lagen in Italien, gut 30 führten aber auch darüber hinaus.“ Das Durchschnittsalter der Fahrgäste lag bei 75 Jahren. „Der jüngste Gast war dreieinhalb Jahre alt, der älteste 103“, weiß Direktorin Mairhofer.Dass der Wünschewagen von der Bevölkerung geschätzt wird, beweisen die eingegangenen Spenden: Über 350.000 Euro waren es insgesamt in den vergangenen 5 Jahren. „Wir sind für jede Spende dankbar. Spendengelder von Unternehmen und Privaten sind auch unbedingt nötig, um die gesamten Kosten zu decken, weil dem Fahrgast und seiner Familie die Fahrt nichts kostet und auch künftig nichts kosten wird“, verspricht Siri.Ins Auge gefasst wird der Ankauf eines zweiten Fahrzeugs: „Während in der kalten Jahreszeit die Fahrten zurückgehen, haben wir in den warmen Monaten oft bis zu 5 pro Woche“, rechnet Caritas-Direktorin Mairhofer vor.„Es gibt also oft Überschneidungen, weshalb in der Vergangenheit auch normale Krankenwagen des Weißen Kreuzes für Wunschfahrten genutzt wurden. Ein zweites Fahrzeug anzuschaffen, ist deshalb unser Ziel“, meint Siri.Zu Recht stolz sind das Weiße Kreuz und die diözesane Caritas auf das kompakte Freiwilligenteam. „Wir können nur die Hardware bereitstellen, wie das Fahrzeug und die Dienstkleidung“, sagen Siri und Mairhofer. „Die Freiwilligen sind die Software, sie garantieren den Wünschewagen-Dienst. Ohne sie wäre dieser Dienst eine seelenlose Hülle und auch nicht durchführbar.“Der jüngste Wünscheerfüller ist 21 Jahre alt, der älteste 70. „Sie alle ergänzen sich gegenseitig. Den 63 freiwillig tätigen Sanitätern, Krankenpflegern, Ärzten und Mitarbeitern der Hospizbewegung gilt Lob und Anerkennung.Mit 15 Freiwilligen haben wir vor 5 Jahren den Wünschewagen-Dienst aufgenommen – der Wünschewagen ist jetzt voll in Fahrt und wird es hoffentlich noch lange bleiben“, wünschen sich Siri und Mairhofer unisono.Die Wunschfahrten, die der Wünschewagen macht, sind für die Schwerkranken und ihre Angehörigen kostenlos. Finanziert wird das Projekt „Wünschewagen“ über Eigenmittel und Spenden.„Allen, die das Projekt bis jetzt unterstützt haben und weiterhin unterstützen, sagen wir ein großes Dankeschön – sie alle tragen mit bei, dass so wertvolle Wünsche erfüllt werden können“, bedanken sich Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer und Barbara Siri, die Präsidentin des Weißen Kreuzes.