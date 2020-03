youngCaritas weitet Einkaufsdienst aus

„Die jungen Leute sind sehr motiviert. Sie wollen jetzt einfach etwas tun und helfen. Fast jeden Tag melden sich Interessierte, die mitmachen wollen“, sagt Brigitte Hofmann, die Leiterin von youngCaritas. Deswegen kann das Projekt „Deinen Einkauf erledige ich“ jetzt auch in Naturns, Frangart, Eppan und Nals angeboten werden.Die jungen Freiwilligen erledigen Einkäufe für ältere Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich das, was sie notwendig brauchen, selbst zu besorgen. Wer den Dienst in Anspruch nehmen möchte, kann sich vonjeweils von 9 bis 11 und von 15 bis 16 Uhr unter der youngCaritas-Nummermelden und seine Bestellung aufgeben. Dabei beträgt der Mindestbetrag für den Einkauf 20 Euro und der Höchstbetrag 70 Euro. Nicht gekauft werden Zigaretten, alkoholische Getränke, Lottoscheine und ähnliches.Alle freiwilligen Einkäufer wurden in kurzen Schulungen auf ihren Einsatz vorbereitet. „Konkret geht es um die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen und um die richtigen Verhaltensweisen, damit die nötige Sicherheit für alle gewährleistet wird“, erläutert Hofmann.Koordiniert wird der Einkaufsdienst in allen Ortschaften direkt von youngCaritas. In Bozen und Naturns unterstützen Scout Agesci, Azione Cattolica, Deina, Pastorale Giovanile, Südtiroler Pfadfinderschaft und JuZe Naturns das Projekt.

pm/zor