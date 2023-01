Zähne lassen keine Zweifel: Es ist die Leiche von Saman Abbas

Gerechtigkeit für eine unschuldige junge Frau

Dank Fotos und Videos konnte das Gebiss zweifelsfrei abgeglichen werden, berichtet die Anwältin Barbara Iannuccelli, die die Vereinigung „Penelope“ unterstützt und Zivilpartei im Prozess gegen 5 Familienmitglieder der jungen Frau ist, die in der Nacht vom 30. April 2021 getötet wurde.„Das Zungenbein ist auf der linken Seite gebrochen. Es sind histologische Untersuchungen erforderlich, um festzustellen, ob es sich um eine prä- oder postmortale Fraktur handelt“, sagte Iannuccelli laut Nachrichtenagentur Ansa. Die Fraktur des Knochens an der Vorderseite des Halses würde die Strangulationshypothese unterstützen. STOL hat mehrfach berichtet. „Leider gibt es keine Zweifel mehr, Saman Abbas wurde getötet. Bei der in Novellara gefundenen Leiche handelt es sich um das 18-jährige pakistanische Mädchen. Im Februar wird der Prozess mit ihrer Familie als Angeklagten beginnen: Gerechtigkeit für eine unschuldige junge Frau, die nur ihre Freiheit erleben wollte“: Dies schreibt Ratspräsidentin Giorgia Meloni auf Twitter.