Zahl der Coronavirus-Infizierten in Südtirol steigt auf 383 – 12 Tote

Bei 694 neu angelieferten Abstrichen wurden 90 Proben positiv auf das Virus getestet. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Südtirol mit Stand Mittwoch auf 383 Personen.Insgesamt hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb bisher 2844 Abstriche von 1995 Personen untersucht.Zurzeit sind 118 infizierte Personen auf normalen Stationen des Sanitätsbetriebes untergebracht.Dazu kommen dort noch 39 Personen, die als Verdachtsfälle gelten. In intensivmedizinischer Betreuung befinden sich 20 Personen.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang Sars-CoV-2-Infektion ist auf 12 angestiegen. Ein älterer Covid-Patient mit Vorerkrankungen ist am Dienstag in der Isolierstation des Krankenhauses Sterzing verstorben.Ein weiterer älterer Patient mit Vorerkrankungen starb im Landeskrankenhaus Bozen.Insgesamt befinden sich in Südtirol nun 1499 Personen in häuslicher Quarantäne.Der Zustand der positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Mutter, die vor wenigen Tagen entbunden hat, ist stabil. Sie wird weiterhin intensivmedizinisch betreut.Bei dieser Gelegenheit weist der Südtiroler Sanitätsbetrieb darauf hin, dass die Präsenz der Väter in den Kreißsälen während der Geburt bis auf Weiteres nicht mehr zugelassen ist. Dies zum Schutz der Mütter und Neugeborenen.

