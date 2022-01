Zahlen schnellen nach oben: Über 3000 Neuinfektionen – 2 weitere Todesfälle

Die Neuinfektionen in Südtirol schnellen nach oben, die neue Omikron-Variante scheint sich auch in Südtirol durchzusetzen. Der Notfallmediziner Marc Kaufmann sprach jüngst davon, dass er im Laufe des Jänners von mehreren tausend Neuinfektionen in Südtirol ausgeht Bisher (11.01.2022) wurden insgesamt 794.138 Abstriche untersucht, die von 280.265 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (10.01.2022): 1288Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 190Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 117.098Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 794.138Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 280.265 (+345)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.852.775Durchgeführte Antigentests gestern: 19.097Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 2849Nasenflügeltests, Stand 10.01.2022: 1.344.852 Tests gesamt, 6697 positive Ergebnisse, davon 2.209 bestätigt, 457 PCR-negativ, 4031 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.Anzahl der positiv Getesteten vom 10.01.2022 nach Altersgruppen:0-9: 248 = 8%10-19: 540 = 18%20-29: 587 = 19%30-39: 429 = 14%40-49: 453 = 15%50-59: 473 = 16%60-69: 188 = 6%70-79: 83 = 3%80-89: 34 = 1%90-99: 4 = 0%100+: 0 = 0%Gesamt: 3039 = 100%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 77Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 58 (Stand 10.01.2022, 19:00 Uhr)In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 57Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 18Verstorbene: 1324 (+2)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 15.600Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 188.704Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 204.304Geheilte Personen insgesamt: 101.974 (+642)* Die Anzahl der gestern (10.01.2022) kommunizierten positiv getesteten Personen wurde aufgrund einer Neuberechnung durch die IT-Abteilung von 114.061 auf 114.059 korrigiert.

stol