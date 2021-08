Zahlreiche Verstöße gegen die Coronaregeln in Südtirol

In Bruneck wurde der Betreiber eines Lokals wegen mehrerer Verstöße bestraft. Nach Meldungen mehrerer Touristen nahmen die Ordnungshüter das Lokal unter die Lupe. Tatsächlich trugen weder der Betreiber noch die Mitarbeiter einen Mundnasenschutz.Zudem war in dem Lokal kein Schild mit der maximal zulässigen Personenanzahl angebracht. Auch wurde vor Ort keine Möglichkeit bereitgestellt, sich die Hände zu desinfizieren. Es wurde eine Geldstrafe von 400 Euro verhängt. Nun wird noch entschieden, für wie viele Tage das Lokal schließen muss.Am 5. August haben die Carabinieri in Meran einen 35-jährigen Friseur auf freiem Fuß angezeigt, weil er trotz verordneter Quarantäne seinen Wohnsitz verlassen hat. Der Mann müsste bis zum morgigen 11. August in Quarantäne bleiben, weil er mit dem Coronavirus infiziert war. Allerdings wurde er von den Ordnungshütern erwischt, als er auf dem Weg zu seiner Frau nach Bozen war. Erst nach mehreren Versuchen konnten die Carabinieri den Mann schließlich überzeugen, wieder in seine Wohnung zurückzukehren.Ein weiterer Vorfall hat sich in Natz-Schabs ereignet. Dort wollten 2 Touristen – Anhänger der sogenannten „No Green Pass“-Bewegung – an einem Malkurs teilnehmen, in den sie bereits seit längerer Zeit eingeschrieben waren. Da sie jedoch keinen Green Pass vorzeigen konnten, ließen die Organisatoren sie nicht daran teilnehmen.In der Folge wollten die verärgerten Touristen bei den Carabinieri Anzeige gegen Unbekannt erstatten, weil sie sich diskriminiert fühlten. So legten sie den Ordnungshütern und auch den Organisatoren des Malkurses ein Dokument vor, in dem sie darlegten, dass ein Green Pass nicht obligatorisch sein dürfe. Dabei zitierten sie – auf fragwürdige Weise – verschiedene Rechtsnormen und die Europäische Menschenrechtskonvention.Die äußerst geduldigen Carabinieri, so heißt es in deren Aussendung, sind dazu verpflichtet, die Beschwerden der Bürger aufzuzeichnen.

stol