Zaunpfahl durchbohrt Panda: Fahrer bleibt wie durch Wunder unverletzt

„Es ging um Zentimeter“

Um etwa 1.20 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr von S. Ciascian/St. Kassian (Gemeinde Abtei) ein. Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg zum Unfallort.Vor Ort bot sich ihnen ein außergewöhnlicher Anblick: Ein Auto des Typs Fiat Panda war vollständig von einem Holzpfahl durchbohrt.Zum Unfallhergang: Der Fahrer war auf der Straße zwischen St. Kassian und dem Valparola-Pass vermutlich eingeschlafen und in der Folge mit seinem Fahrzeug in einen Zaun am Straßenrand gekracht. Teile des Zauns durchbohrten das Auto – unter anderem ein langer Holzpfahl. „Der Fahrer hatte enormes Glück“, sagt Devis Crazzolara, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Kassian, zu STOL. „Es ging um Zentimeter!“Der Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang. Auch das Weiße Kreuz war im Einsatz