zebrasolidarity: Solidaritätsaktion für Verkäufer der Straßenzeitung zebra.

Erstmals seit ihrem Bestehen machten sich die Verkäufer der Straßenzeitung zebra. am 10. März nicht auf den Weg. Die notwendigen Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Krise bedeuten auch für die über 60 Menschen in schwierigen Lebenslagen einen totalen Einkommensausfall.Mit der Solidaritäts-Kampagne #zebrasolidarity und Dank der Unterstützung durch die Südtiroler Bevölkerung kann die OEW-Organisation für eine solidarische Welt die Notlage der Verkäuferlindern. Da noch kein Ende der aktuellen Situation in Sicht ist, ist das Projekt jedoch weiterhin auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen.Anfang dieser Woche erreichten die 1. Solidaritäts-zebra.s die Haushalte treuer zebra.Leser, die die aktuelle März-Ausgabe im Rahmen der Kampagne #zebrasolidarity durch eine Zuwendung auf das OEW-Spendenkonto bestellt hatten. Zeitgleich konnte die OEW den Verkäufern, welche durch den plötzlichen und totalen Einkommensausfall in eine akute Notsituation geraten sind, ein bescheidenes Überbrückungsgeld auszahlen.Patrizia Insam, Sozialarbeiterin bei der OEW und damit die Ansprechperson für das Verkaufsteam, sagt: „Die Verkäufer sind verunsichert und haben Sorgen, auch was ihre Gesundheit betrifft. Umso größer ist nun die Erleichterung, dass sie durch die Kampagne immerhin die nötigsten Einkäufe tätigen und somit etwas entspannter zuhause bleiben können.“Insam hält auch während des Verkaufsstopps den Kontakt zu allen Verkäufer*und steht den Menschen bezüglich der aktuellen Bestimmungen und bei Fragen jeglicher Art zur Seite.Die mehr als 10.000 Exemplare der zebra.-März-Ausgabe, eine Sonderausgabe in Zusammenarbeit mit dem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium „Josef Gasser“ in Brixen, bleiben in den Magazinen. Derzeit ist noch ungewiss, wann der Verkauf der Zeitung wieder möglich sein und wie lange der aktuelle Notstand andauern wird. Daher hofft man in der OEW weiterhin auf die Solidarität und Unterstützung vonseiten der Leserschaft und aller Freundder Straßenzeitung.Die Einstellung der Tätigkeit bedeutet für die Verkäufer einen totalen Einkommensausfall. Das Team von zebra. bittet daher mit der Kampagne #zebrasolidarity um Unterstützung für das Projekt Straßenzeitung: Durch eine Zuwendung auf das OEW-Spendenkonto bei der Raiffeisenkasse Eisacktal (Iban: IT 68 S 08307 58221 000300004707, Überweisungsgrund: „zebra.Support“) oder die Bestellung einer Solidaritäts-zebra. (Spende ab 10 Euro, Überweisungsgrund „zebrasolidarity“) Weitere Informationen: finden Sie auf www.oew.org , per Email [email protected] oder unter der Telefonnummer 0472 208204.

