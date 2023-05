Zerkratztes Auto: Bär war nicht der Täter – Welches Tier, noch unklar

Foto: © südtirol news

Das Auto war übersät mit Kratzspuren auf dem schwarzen Lack der Motorhaube. „Das Verhalten des Bären hat uns überrascht“, sagte der Direktor der Abteilung für Forstwirtschaft, Günther Unterthiner, vergangene Woche. Ein solcher Fall sei bisher nicht bekannt.Förster haben am Auto DNA sichergestellt. „Die wird analysiert und dann sehen wir, ob wir schon irgendwo Spuren von diesem Bären gefunden haben“, erklärte Günther Unterthiner damals.Nun sind die Ergebnisse der DNA-Analyse da und das Ergebnis lautet: Der Täter war kein Bär. Welches Tier das Auto am Völser Ried zerkratzt hat, ist aber nach wie vor nicht klar. Das soll in den kommenden Tagen geklärt werden.„Es gab für uns keinen Anlass anzunehmen, dass der Bär nicht der Täter gewesen sein könnte“, sagt Abteilungsdirektor Unterthiner. „Der Eigentümer hat bei der Aufnahme vor Ort keine Zweifel geäußert; erst in einem zweiten Moment ist er mit der Vermutung auf uns zugekommen, ein Hund könnte für die Schäden verantwortlich sein.“ Der Fall bleibe merkwürdig. „Die Situation bleibt unverständlich, wie das Ergebnis auch immer ist.“Auf der Homepage der Landesabteilung für Forstwirtschaft wird der Fall bisher weiterhin als Bärenschaden gelistet.