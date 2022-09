Zivildienst warnt Trentiner Bevölkerung – in Südtirol Alarmstufe Gelb

In Südtirol könnte – laut Landeszivilschutzdienst – der Wind, der Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometer erreichen kann, ein Sicherheitsproblem darstellen und punktuell für kleinere Schäden sorgen. Daher wurde in Südtirol die Warnstufe Gelb ausgerufen. (Den aktuellen Wetterbericht für das Wochenende finden Sie hier.) Wie die Trentiner Tageszeitung „L'Adige“ berichtet, wird der Trentiner Bevölkerung empfohlen, von heute, 17 Uhr, bis morgen um 12 Uhr, beim Autofahren größere Vorsicht walten zu lassen, und Gebiete, in denen gefährlichen Bedingungen vorherrschen, zu meiden. Speziell Orte nahe Gewässern, Radwege, Unterführungen und Wege entlang von Hängen, die ein erhöhtes Erdrutsch-Risiko darstellen, gelte es zu meiden.