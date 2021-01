Zivilschutzstatus Aufmerksamkeit-Alfa nur mehr wegen Covid aufrecht

Der Zivilschutzstatus Aufmerksamkeit (Alfa) bleibt nur mehr wegen des epidemiologischen Notstands Covid aufrecht, erklärt der Vorsitzende der Bewertungskommission im Landeswarnzentrum der Agentur für Bevölkerungsschutz Willigis Gallmetzer. Entwarnung konnte nach der Sitzung der Bewertungskommission am Samstag aus dem Gesichtspunkt der Naturrisiken gegeben werden. In den kommenden Tagen sind auch keine zivilschutzrelevanten Niederschläge zu erwarten.Nach wie vor können lokal Gleitschneephänomene und Steinschläge auftreten, weshalb nach wie vor Vorsicht geboten ist, vor allem bei Aufenthalten im freien Gelände. Die aktuelle Lawinensituation kann dem täglichen Lawinenreport entnommen werden. In Lappach/Mühlwald und im Sarntal sind am Samstagvormittag Lawinen abgegangen. Neben dem Bevölkerungsschutz und dem Landeswarnzentrum haben Vertreter des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung, des Amtes für Hydrologie und Stauanlagen, der Wildbachverbauung, des Zivilschutzes, der Landesforstabteilung, des Landesamtes für Geologie, der Berufsfeuerwehr, der Landesverkehrsmeldezentrale und des Landesstraßendienstes ihre Bewertung abgegeben, zum Teil via Videokonferenz.Informationen zur Verkehrssituation, zu Straßensperren und den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es laufend aktualisiert auf der Seite der Landesverkehrsmeldezentrale und auf www.suedtirolmobil.info, zur Wetterlage auf wetter.provinz.bz.it und zum Zivilschutzstatus auf www.provinz.bz.it.

