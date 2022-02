Zu mild fürs Wild?

In manchen Landesteilen wenig Niederschlag, mild im Temperaturverlauf und mancherorts sehr föhnig-windig: Der Winter hat sich heuer von einer ganz anderen Seite gezeigt als zuletzt. War der vorhergehende Winter 2020/21 kalt und schneereich, so war/ist es heuer relativ trocken, derzeit gibt es bereits erste „Frühlingsgefühle“. Doch so schön die frühen warmen Temperaturen für viele auch sein mögen, die Tier- und Pflanzenwelt kann sie nur begrenzt genießen. Josef Wieser, Wildbiologe des Südtiroler Jagdverbandes, klärt über Auswirkungen auf Wild und Wald auf.