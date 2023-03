Zu schnell in die Kurve: Lieferwagen kippt um

Kurz vor 14.30 Uhr ist am Donnerstag ein Lieferwagen eines Kurierdienstes in der Feldthurner Straße in Brixen auf die Seite gekippt. Der Wagen wollte gerade in die Autobahnunterführung Richtung Feldthurns einbiegen, als er gegen den Randstein fuhr und schließlich auf die Fahrerseite kippte.Die Feuerwehr, die Ortspolizei und das Weiße Kreuz Brixen eilten an den Unfallort. Der Unfallfahrer wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gefahren. Für die rund 30-minütigen Aufräumarbeiten wurde ein Einbahnverkehr auf der Gegenfahrbahn eingerichtet.