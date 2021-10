Zuerst die Impfung, dann zur Stärkung eine Weißwurst

Konkret bedeutet das, dass jeder, der sich am Freitag, den 8. Oktober 2021 von 10 bis 17:30 Uhr im Impfbus vor dem Forst-Shop in Algund impfen lässt, an diesem Tag eine kleine Stärkung danach erhält: Es gibt Weißwurst, Brezen und alkoholfreies Bier, alles freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Spezialbier-Brauerei FORST.Nicht nur das Draghi-Dekret, welches die Impfung ab 15. Oktober für alle Beschäftigten vorsieht, sollte den Ausschlag geben, dass Nicht-Geimpfte sich so schnell wie möglich ihren Schutz holen: Die derzeit grassierende Delta-Variante steckt vor allem junge Menschen an, deren Krankheitsverlauf sich oft rapide verschlechtert. Derzeit sind alle Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung in Südtirol ungeimpft.

stol