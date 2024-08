Zuerst Regen und Gewitter, dann wird es wieder heiß in Südtirol

In der Nacht auf Sonntag hat Südtirol die 30. Tropennacht hinter sich. Das ist neuer Rekord. Doch nun kühlt es – zumindest heute ein wenig ab.Am heutigen Montag gibt es eine Mischung aus Wolken und sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf entstehen über Südtirol verteilt einige Regenschauer und Gewitter . Die Höchstwerte gehen etwas zurück und liegen zwischen 23 Grad im Wipptal und 30 Grad im Unterland.„Ab morgen geht es langsam wieder aufwärts, in der zweiten Wochenhälfte wieder heiß mit bis zu 33/34 Grad“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.Am morgigen Dienstag scheint oft die Sonne. Am Nachmittag entstehen einige Quellwolken, die Gewitterneigung nimmt aber nur leicht zu.Am Mittwoch wird es im ganzen Land sonnig und die Temperaturen steigen wieder an. Am Donnerstag bleibt es sommerlich mit einigen Quellwolken am Nachmittag. Mit Sonnenschein und ein paar harmlosen Wolken geht es am Freitag weiter.