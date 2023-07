Freienfeld: Zug bleibt stehen, Weißes Kreuz versorgt Passagiere mit Wasser

Ein Stromausfall auf der Brennerbahnlinie hat gegen 14.30 Uhr zum Stillstand eines Passagierzuges zwischen Mauls und Freienfeld geführt. Der Zug der DB-ÖBB war von Verona in Richtung München unterwegs.Rund 500 Personen mussten laut ersten Informationen in den Waggons ohne funktionierende Klimaanlage ausharren. Bei den aktuell heißen Temperaturen kann das schnell gefährlich werden.Aus diesem Grund verteilten die angerückten Einsatzkräfte des Weißen Kreuz Wasser an die Passagiere. Mit einer Lock wurde der Zug anschließend zum Bahnhof Freienfeld gezogen.Die Brennerbahnlinie in Richtung Norden wurde vorübergehend gesperrt. Um 15.50 Uhr war das Problem schließlich wieder behoben und der Zug konnte seine Reise nach München fortsetzen. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Trens.