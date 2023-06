Zugmaschine verliert Anhänger mit Wein: 10 Meter auf Gegenfahrbahn gerollt

Die Feuerwehr legte Holzklötze unter den Anhänger, um ihn an die Zugmaschine anzuschließen. - Foto: © FFW Schluderns

Der Sattelschlepper fuhr gerade bergauf, Richtung Reschen, als er gegen 4.30 Uhr zwischen Spondinig und Schluderns aus ungeklärter Ursache seinen Anhänger verlor. „Der Anhänger rollte daraufhin 10 bis 15 Meter zurück auf die Gegenfahrbahn, bis die Federspeicherbremsen ihn automatisch abbremsen konnten. Glücklicherweise ist zu der Zeit wenig Verkehr“, sagt Thanei.Die Freiwillige Feuerwehr Schluderns rückte sofort aus und sicherte die Unfallstelle ab. Anschließend hoben die Wehrleute den Anhänger mit Hebekissen und Zylindern an und hängten ihn an eine Reserve-Zugmaschine. Diese brachte den Tank mit dem Wein sicher an sein Ziel.