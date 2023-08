Zuwanderer überweisen 149 Mio . Euro in ihre Heimatländer

Dies geht aus einer Studie der Stiftung Leone Moressa aus Mestre hervor, die sich mit den wirtschaftlichen Auswirkungen von Zuwanderung beschäftigt. Demnach überwiesen in Italien lebende Zuwanderer 8 Mrd. Euro in ihre Heimatländer, davon 1,2 Mrd. allein nach Bangladesh, 700 Mio. Euro an Pakistan, 623 Mio. Euro an die Philippinen. und 140 Mio. Euro an die Ukraine.Die größte Summe floss mit 1,85 Mrd. Euro aus der Lombardei ab. Auf Platz 2, 3 und 4 folgen Latium (1,22 Mrd. Euro), Emilia Romagna (815 Mio. Euro) und Venetien (708 Mio. Euro).Südtirol wird in der Studie gemeinsam mit dem Trentino erfasst. 2022 haben Einwanderer aus der Region Trentino Südtirol 149 Mio. Euro an ihre Heimatorte überwiesen. Das sind 76 Prozent mehr als 2017 und staatsweit die größte Zunahme. Zum Vergleich: Aus Friaul wurden 166 Millionen, aus Sardinien 99, Umbrien 85 und Aosta nur 10 Mio. Euro überwiesen.