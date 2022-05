A Bookshop. Un Laboratorio. Ein Café. – ÒPLap eröffnet in Meran

Das ÓPLab mit Buchhandlung und Cafè eröffnet seine Räumlichkeiten am Samstag um 10:30 Uhr in der Matteottistraße 38 in Meran mit einem abwechslungsreichen Programm für Klein und Groß.Mit über 800 außergewöhnlichen und originell gestalteten Kinderbüchern aus der Feder von mehr als 300 nationalen und internationalen Künstler, besitzt das Archiv für Kinder-Künstlerbücher ÓPLA, mit Sitz im Kulturzentrum Mairania 857 in der Meraner Cavourstraße 1, eine der größten und wichtigsten Sammlungen seiner Art.Neben Veröffentlichungen aus der aktuellen Verlagswelt finden sich in diesem Sonderbestand der Stadtbibliothek Meran, der allen Interessierten auf Voranmeldung offensteht, auch zahlreiche Raritäten, welche heute nicht mehr aufgelegt werden. Initiiert wurde die Sammlung Ende der 1990er Jahre von der Stadtbibliothek Meran gemeinsam mit dem in Mantua ansässigen Verlag Corraini, der weit über Italien hinaus für sein Sortiment an künstlerisch herausragenden Kinderbüchern bekannt ist.Während sich der Fokus des Archivs auf das Sammeln, Verwahren, Katalogisieren, Erweitern und Erforschen dieser besonderen und zumeist auch sehr unkonventionellen Bilderbücher für Kinder legt, bemüht sich das Team von ÓPLab in Zukunft darum, einen Ort zu schaffen, an welchem sich begeisterte Kinder und Erwachsene versammeln können, um auf kreative und spannende Weise und mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Sinnen in die Kostbarkeiten des Archivs ÓPLA und in die Welt von Kunst und Büchern abzutauchen, diese zu betrachten und zu vergleichen, sich daran zu inspirieren, auszutauschen und neu zu orientieren. Eine speziell für die Räumlichkeiten des ÓPLab kuratierte und sich stetig wandelnde Auswahl von Kinderbüchern aus dem Archiv ÓPLA steht den Besucher*innen vor Ort zur Verfügung.Barbara Elias da Rocha, Anna Gabrielli und Valentina Picelli vom Team ÓPLab: „Mit dem Angebot an Ausstellungen, Workshops, Lesungen und sonstigen Veranstaltungen, welche sich in Zukunft nicht nur auf die beiden in Südtirol vorherrschenden Sprachen Italienisch und Deutsch beschränken werden, möchten wir zur Aufwertung von künstlerisch wertvollen Kinderbüchern als Anreiz für Kreativität und Wissensvermittlung beitragen. Die Sammlung des Archivs ÓPLA dient uns dabei als kostbares Werkzeug. Den Rest werden jene Menschen beitragen, die uns und unsere Veranstaltungen im ÓPLab besuchen werden. Und wer sich in diese ganz speziellen Bücher verliebt, wird in der im ÓPLab integrierten kleinen und gut sortierten Buchhandlung bestimmt fündig.“Die offizielle Eröffnung der Räumlichkeiten von ÓPLab findet am Samstagum 10:30 Uhr in der Matteottistraße 38 in Meran statt. Von 14:30 – 17:00 Uhr werden die Veranstaltungen für Kinder „… endlich zum BLÄTTERn“ und „Der Buchschmied“ mit dem Bozner MarameoLab angeboten. Der Eintritt ist frei.